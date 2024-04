- MOTOGP 24 dévoile son marché des pilotes

Publié le Vendredi 19 avril 2024 à 11:45:00 par Cedric Gasperini

Il est beau, il est frais mon pilote !

Fonctionnalité réclamée par les joueurs, le marché des pilotes fait son apparition dans le mode carrière de MotoGP 24. Cela permettra de redistribuer les cartes en début de saison et donc de dynamiser le jeu en lui offrant une rejouabilité accrue : chaque nouvelle saison sera différente de la précédente.Les joueurs pourront donc changer d'équipe au fil des saisons et des performances des saisons précédentes. Si vous passez une saison moyenne, vous risquez d'être lourdé et devoir faire la saison suivante dans une écurie de moindre importance. A contrario, de bons résultats peuvent vous ouvrir des portes...Ce nouveau mode se dévoile dans une vidéo.Pour info, le jeu sort le 2 mai prochain, sur PC, Nintendo Switch, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series.