(TEST) Magic the Gathering : Horizons du Modern 3

Publié le Vendredi 14 juin 2024 à 11:30:00 par Cedric Gasperini

Faire du neuf avec du vieux

PS : On me dit que je me suis trompé, que c'est Horizons du Modern, et non pas Horizons et Modem. Au temps pour moi, désolé.

Il n'est pas loin, désormais, d'avoir l'une des plus impressionnantes collection de cartes Magic The Gathering. Théo a testé une nouvelle extension et il en demande encore et toujours plus.Cette fois-ci, élections obligent, il a testé l'extension Horizons et Modem. Entre Edouard Philippe et François Bayrou, son coeur a donc balancé pour quelques parties de cartes.Si vous voulez savoir s'il a eu, justement, les cartes Edouard et François en Shiny, vous devrez lire son test.