- Dragon Ball - Sparking!ZERO : Un nouveau trailer

Publié le Vendredi 14 juin 2024 à 10:45:00 par Clémentine Carrasqueira

Comment oses-tu frapper ma Bulma !!

Inspiré de la série animée Dragon Ball, Dragon Ball : Sparking!ZERO est un jeu dans lequel vous pourrez incarner différents personnages et revivre certains combats phare de la série ou bien créer nos propres combats.Dragon Ball : Sparking!ZERO est un jeu de combat jouable en solo, multijoueurs en ligne ou deux joueurs local. Dans le nouveau trailer, on nous explique les fonctionnalités du mode Episode Battle et du mode Custom Battle.Le mode Episode Battle est un mode de jeu solo dans lequel vous pouvez choisir entre huit personnages et revivre des combats iconiques de la série. Pour une meilleure immersion, les cinématiques se feront en vue à la première personne selon le personnage choisi. Vos choix sont aussi importants car des scénarios alternatifs à la série peuvent être débloqués.Dans le mode de jeu Custom Battle, vous pouvez choisir deux personnages et les faire s'affronter. Vous pouvez sélectionner les conditions de victoire, les transformations qu'ils peuvent atteindre et débloquer de nouvelles cinématiques. Il vous est possible d'éditer ces combats en vidéo que vous pouvez partager avec la communauté du jeu.Dragon Ball : Sparking!ZERO est développé par Spike Chunsoft et édité par Bandai Namco Entertainment. Il sera disponible sur Steam , PlayStation 5 et Xbox Series à partir du 11 Octobre 2024 et est précommandable dès aujourd'hui.