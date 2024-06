Echo Generation - Midnight Edition : Disponible dès maintenant sur Steam et Nintendo Switch

Publié le Jeudi 20 juin 2024 à 10:15:00 par Clémentine Carrasqueira

Des enfants qui combattent des monstres, mais que fait la police ?

D'étranges phénomènes se produisent dans la ville de Maple Town depuis une mystérieuse secousse. Plus étrange encore, les adultes ne semblent pas s'en rendre compte alors que la ville est belle et bien en danger. Dans Echo Generation: Midnight Edition incarnez Dylan et son équipe et affrontez tous les dangers pour comprendre ce qui se passe et trouver la vérité.Echo Generation: Midnight Edition est un RPG d'action et d'aventure en combat en tour par tour. Pour avancer dans le jeu il vous faudra combattre des monstres comme des rats-humains, des loup-garous zombies, des animatronics cracheurs de feu ou encore des gardes ratons laveurs super forts. Pour y faire face vous devrez explorer les environs et vous construire une équipe car contre le surnaturel l'union fait la force. Cette édition apporte une amélioration des graphismes, un système de combat revu, la possibilité de se téléporter pour se déplacer plus vite et d'autres améliorations pour améliorer l'expérience du joueur.Echo Generation: Midnight Edition est signé par le studio Cococucumber et est disponible depuis le 19 Juin 2024 sur Steam et Switch au prix de 24,50 € avec une remise de 10% les deux premières semaines.