Harvest Days - My Dream Farm : Une sortie sur PC et consoles le 25 Juillet 2024

Publié le Jeudi 20 juin 2024 à 10:30:00 par Clémentine Carrasqueira

Reprenez la vieille ferme pourrie du village !

Reprenez la vieille ferme du village et installez-vous dans Harvest Days: My Dream Farm. Dans ce jeu vous devez restaurer une vieille ferme et faire tourner votre activitée. Occupez-vous de vos cultures, de vos animaux, vendez le fruit de votre travail et explorez les environs.Harvest Days: My Dream Farm est un jeu solo de gestion et d'exploration. Pour évoluer dans celui-ci vous devrez récolter des matériaux pour réparer et créer des meubles et outils pour votre ferme. Prenez soin de vos animaux et veillez à ce qu'ils restent en bonne santé. Cultivez vos champs avec plus de 50 cultures et conduisez des véhicules qui vous aideront pour les charges lourdes. Vous pourrez aussi explorer les environs grâce à votre trotinette à énergie solaire et ramasser les déchets pour les recycler en nouveaux matériaux. N'oubliez pas de vendre le fruit de votre travail pour pouvoir gagner de l'argent.Harvest Days: My Dream Farm est développé par Family Devs et édité par Family Devs et Toplitz Productions. Le jeu complet sera disponible sur Steam , Nintendo Switch, Playstation 4, Playstation 5, Xbox One et Xbox Series à partir du 25 Juillet 2024.