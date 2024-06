AsHes : Un accès anticipé sur Steam à partir du 24 Juin 2024

Publié le Jeudi 20 juin 2024 à 10:45:00 par Clémentine Carrasqueira

Tout ça pour au final être adopté

Incarnez un jeune garçon et tentez de délivrer votre famille de la malédiction dans AsHes. Dans ce jeu vous entrerez dans le monde de fantaisie et d'horreur dont vous a tant parlé votre grand mère. Malheureusement elle n'est plus de ce monde pour vous épauler et il vous faudra faire votre chemin seul pour comprendre pourquoi votre famille a été maudite et comment la libérer.AsHes est un RPG solo ou de coopération en ligne d'action, d'aventure, de combat et d'exploration. Débarquez dans un monde ouvert et combattez les monstres errants pour devenir plus fort. Explorez les environs pour découvrir des lieux et créatures inspirés de la mythologie chinoise. Entrez dans les donjons remplis de d'ennemis et débarrassez-vous en pour avancer dans l'histoire. Pour survivre vous devrez trouver des ressources pour vous créer un abri et et des armes.AsHes est un jeu signé Yamno Games et qui sera disponible sur Steam à partir du 24 Juin 2024 en accès anticipé.