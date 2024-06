Battle Aces : Un beta test à partir du 25 Juin 2024

Publié le Jeudi 20 juin 2024 à 11:00:00 par Clémentine Carrasqueira

Tout le monde peut déclencher une guerre, mais seul un Ace de combat peut la gagner.

Incarnez un Ace de combat et prenez part à la Grande Guerre des ressources en 2651 avec Battle Aces. Incarnez un super mercenaire maîtrisant parfaitement les drones de combat et engagez-vous dans des batailles aux quatres coins du système solaire.Battle Aces est un jeu de combat en temps réel et de stratégie en solo ou coopération en ligne. Vous combattez seul ou en équipe de deux joueurs. Pour l'emporter vous devez créer un deck d'unités de combat à envoyer sur le terrain. Pour l'emporter vous pouvez prendre le contrôle de votre unité à tout moment afin de prendre l'avantage. Empêcher l'ennemi de récupérer des ressources et d'améliorer ses unités pour l'emporter.Battle Aces est un jeu signé Uncapped Games et un bêta test sera disponible à partir du 25 Juin 2024 sur Steam