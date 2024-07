Monster High - Skulltimate Secrets : Une sortie annoncée sur console pour le 29 Octobre 2024

Publié le Mardi 23 juillet 2024 à 11:15:00 par Clémentine Carrasqueira

Le seul univers où Halloween peut tomber un vendredi 13

Lancée en 2010 par Mattel, la franchise Monster High a toujours rencontré un grand succès et ce jusqu'à aujourd'hui. Le dessin animé et la vente des poupées ont tellement été appréciés du public que la franchise s'est permise un petit lifting en 2022 pour continuer à toucher son jeune public. Pari réussi car aujourd'hui les poupées Monster High’s Skulltimate Secrets s'exportent dans un nouveau jeu vidéo.Le jeu vidéo Monster High: Skulltimate Secrets s'annonce comme un jeu solo dans lequel vous incarnez une ghoul qui devra résoudre les étranges mystères de son lycée. Vous pouvez rencontrer et devenir ami avec les personnages de la série comme Clawdeen Wolf, Draculaura, Frankie Stein et bien d'autres. Il vous est également possible de créer entièrement votre personnage en choisissant entre 6 races différentes et de nombreux vêtements et accessoires.Monster High: Skulltimate Secrets est développé par Petoons Studio et sortira le 29 Octobre 2024 sur Steam, Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One et Xbox Series.