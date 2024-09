- FC 25 en accès anticipé

Publié le Lundi 23 septembre 2024 à 10:30:00 par Romain Cappelletti

Jusqu'où irez-vous pour le Club ?

Le 20 septembre dernier (oui, on est un peu en retard), a sonné le coup d'envoi de l'accès anticipé à EA Sports FC 25 !Pour marquer l'occasion, une nouvelle-bande annonce de lancement est sortie sur la chaîne youtube d'EA Sports FC, mettant en scènes les stars du football : Jude Bellingham, Aitana Bonmati, David Beckham, Gianluigi Buffon et Zinedine Zidane, notre héro national.Pour jouer dès maintenant à l'accès anticipé de FC 25, il vous faudra être détenteur de l'Edition Ultimate du jeu. Sinon, il vous faudra attendre encore quelques jours, jusqu'au 27 septembre, pour jouer sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series ou Switch.Notez que pour l'occasion, une mise à jour d'anniversaire de EA Sports FC Mobile sera disponible à compté du 24 septembre (demain donc). Elle introduira un nouveau mode Défi de Club, un nouveau Centre de Football qui suivra le football en temps réel, célébrera le premier anniversaire du jeu avec des matchs, des fonctionnalités supplémentaires et des points de compétences.