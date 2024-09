- Terry arrive dans Street Fighter 6

Publié le Mercredi 25 septembre 2024 à 11:15:00 par Marie Vallée

Terry Bagarre

Le Pao Pao Café 6 est disponible comme nouveau stage. Il peut être débloqué automatiquement avec le « Year 2 Ultimate Pass » ou acheté avec 250 Fighting Coins ou 5000 Drive Tickets.

Les 20 illustrations gagnantes du concours Street Fighter Art Contest ont été ajoutées au jeu.

Les illustrations New Challenger de style BD de chaque personnage, dessinées par les artistes d’UDON Comics ont été ajoutées.

De nouveaux costumes pour les Avatars, dont un hommage à la tenue classique de Terry, une guitare électrique et un masque de bal sont arrivés dans la boutique d'objets du Battle Hub.

Dans le menu Joueurs du CFN, les joueurs pourront vérifier le statut de connexion des autres membres du Club et également sauter dans la salle personnalisée ou le serveur du Battle Hub où ils se trouvent.

V-Rival : Un nouveau mode qui permet aux joueurs de s’entrainer contre les personnages et le rang de leur choix grâce à une IA qui utilise les données de matchs classés de millions de joueurs. Il possible de débloquer des autocollants et des titres au fur et à mesure de l’entrainement.

Replay Review : De nouvelles fonctionnalités ont été ajoutées aux rediffusions. Il est désormais possible de prendre le contrôle d’un des joueurs à n’importe quel moment du replay pour voir ce qu’il se serait passé si les choses avaient été faites différemment. Parmi les autres améliorations, le compteur d'images peut désormais être affiché pendant les rediffusions, la vitesse de rediffusion peut être modifiée et l'avance ou le recul des images peut être effectué en entrant une direction.

Terry, le combattant emblématique de la série Fatal Fury de SNK, fait son arrivée dans Street Fighter 6. Il est accessible dans les 3 modes de jeu : World Tour, Battle Hub et Fighting Ground. Dans le mode World Tour, les joueurs pourront rendre visite à Terry pour apprendre ses mouvements et renforcer leurs liens avec lui en accomplissant des missions et en lui offrant des cadeaux. Une fois certaines conditions remplies (devenir l’apprenti de Ryu et réussir la mission du chapitre 11-4) ils pourront se rendre à Metro City et participer au Knock Out Festival, un combat en 3 contre 3. Les Costume 2 de Terry est aussi disponible à l’achat ou déblocable via le World Tour. Il est composé de la veste marron et du jean du personnage dans City of Wolves, le prochain opus de la série Fatal Fury. Terry peut être débloqué avec le « Year 2 Character Pass » ou le « Year 2 Ultimate Pass » ou acheté pour 350 Fighters Coins.D’autres nouveauté arrivent dans le jeu en même temps que Terry dans le jeu:Enfin, deux nouvelles fonctionnalités d’entrainement ont été ajoutées :Street Fighter 6 est un jeu de Capcom. Il est disponible sur PS4 et 5, Xbox Series X|S et PC via Steam