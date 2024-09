- Predator : Hunting Grounds porté sur Next-Gen

Publié le Mercredi 25 septembre 2024 à 11:00:00 par Romain Cappelletti

La chasse reprend bientôt

Predator : Hunting Grounds, disponible depuis quelques années déjà sur PC, PS4 et Xbox One signe son retour avec un portage sur les consoles de dernière génération : la PS5 et la Xbox Series.Pour rappel, Predator : Hunting Grounds est un jeu de tir multijoueur au gameplay asymétrique : à l'instar d'Evolve (pour les connaisseurs) ou de Dead By Daylight, un groupe de joueurs incarnent les proies - qui sont ici un commando militaire assez lourdement armé - et un autre joueur incarne la menace : le Predator.Les militaires devront accomplir des objectifs avant d'être rattrapés par le Predator. Ce dernier aura pour but de traquer et éliminer purement et simplement les autres joueurs.Pour son arrivée sur PS5 et Xbox Series, Predator : Hunting Grounds propose 3 éditions : l'édition standard inclu le jeu de base avec en bonus l'accès au Feral Predator, équipé d'une arbalète, un combistick et un bouclier.L'édition Jungle donne accès aux mêmes bonus que l'édition standard, et ajoute l'accès à quatre autres versions du Predator : le City Hunter ('97), le Samurai, la Valkyrie et le Viking.Enfin, l'édition Yautja donne accès au jeu de base ainis qu'au Feral Predator, et débloquera (presque) tous les DLCs du jeu.Ce portage sera disponible en version dématérialisée dès le 1er octobre, et une édition physique sera disponible uniquement sur PS5 à partir du 12 novembre 2024.