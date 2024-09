(TEST) Turtle Beach Kone II, une nouvelle génération d'excellence ?

Publié le Mardi 24 septembre 2024 à 12:00:00 par Romain Cappelletti

La petite souris va passer

Je sais que les tests des nouveautés de l'Hi-tech par Cedric vous avaient manqué. En même temps, qui d'autre pour le faire ? Ce n'est pas à moi qu'il va faire croquer une petite souris ou les dernières oreillettes bluetooth.Après des vacances bien méritées au soleil le mois dernier, Cedric a trouvé à son bureau toute une nouvelle gamme de gadgets et périphériques qui n'attendaient que lui. La chance !Aujourd'hui, il vous parle de la nouvelle souris Turtle Beach Kone II, et vu la moiteur des mains de Cedric, j'espère qu'elle est water proof !Vu comme il en parle, j'en vient à me demander s'il ne préfère pas cette nouvelle souris à ses enfants...