Annoncement de Monster Energy Supercross 25 – The Official Video Game

Publié le Mardi 24 septembre 2024 à 10:45:00 par Marie Vallée

Lors de la finale du championnat du monde de SuperMotocross à Las Vegas, le prochain Monster Energy Supercross – The Official Video Game a été annoncé. Ce dernier couvrira la saison en cours et les joueurs pourront même devancer le calendrier officiel en jouant avec les équipes, les circuits et les motos officiels de 2025. Il a été développé en utilisant l’Unreal Engine 5 pour permettre une grande qualité de graphismes et un nouveau système physique. Les demandes de la communauté ont été écoutées et un système de déformation dynamique du terrain a été inclus : le passage des motos créera des bosses et des ornières au fur et à mesure de la course.Monster Energy Supercross 25 – The Official Video Game est développé par Milestone et édité par Feld Motor Sport. Sa sortie est prévue en 2025 sur PS5, Xbox Series X|S et PC.