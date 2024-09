Gladiator II : une nouvelle bande-annonce

Publié le Mardi 24 septembre 2024 à 10:00:00 par Romain Cappelletti

Une affaire de famille

Bien des années ont passé depuis la sortie de Gladiator en 2000, mais la saga est de retour avec un nouveau film signé Ridley Scott, et avec un casting de luxe.Gladiator II met en scène l'épopée de Lucius, le fils de Maximum (le héro du premier film), qui, des années après avoir assisté au meurtre de son père, est forcé d'entrer dans le Colisée lorsque son pays est conquis par les empereurs tyranniques qui gouvernent Rome d'une main de fer.Gladiator II s'inscrit donc dans la lignée du premier film, avec une épopée motivée par la vengeance, et au terme de laquelle le destin de Rome sera chamboulé.Vous pourrez retrouver Paul Mescal (Normal People), Pedro Pascal (Narcos, The Last of Us), Connie Nielsen (Gladiator, Wonder Woman) et Denzel Washington (The Equalizer, Le Livre d'Eli) dans Gladiator II, au cinéma le 13 novembre 2024.