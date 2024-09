- L’édition physique pour Switch de Duck Detective : The Secret Salami sort le 26 septembre

Publié le Lundi 23 septembre 2024 à 11:45:00 par Marie Vallée

Explorer le moindre recoin (coin)

Duck Detective: The Secret Salami est un jeu d’enquête dans lequel le joueur joue un détective, qui s’avère aussi être un canard, pour démasquer un voleur de salami. Il faudra interviewer les suspects et compléter les trous afin de découvrir la vérité. Ce petit jeu de 2-3 heures est entièrement doublé et a été très bien reçu du public.La version physique pour Switch sortira le 26 septembre.Duck Detective : The Secret Salami est un jeu de Happy Broccoli Games.