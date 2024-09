- La sortie de Matchbox Driving Adventures est annoncée

Publié le Lundi 23 septembre 2024 à 11:00:00 par Marie Vallée

Est-ce possible de faire mieux que les circuits en kapla du centre aéré ?

Matchbox Driving Adventure est un jeu familial de course de voiture dans lequel les joueurs pourront piloter les petites voitures Matchbox de la marque Mattel. 12 véhicules Matchbox originaux pourront être utilisés et personnalisés. Le jeu propose 6 environnements dans lesquels les joueurs devront accomplir des missions telles que poursuivre une voiture ou échapper à des dangers comme des boules de neige traversant la route, des alligators, des pieuvres géantes… Cela leur permettra de gagner des médailles et des récompenses pour débloquer de nouveaux modèles. Il est possible de jouer seul ou en coopération locale jusqu’à 4 personnes. Afin d’être adapté pour tous, le jeu propose 3 niveaux de difficulté et des options d’accessibilités sont disponibles pour aider les plus jeunes à piloter leur véhicule.Matchbox Driving Adventures est développé par Casual Brothers et édité par Outright Games. Il sortira sur Switch, PS4 et 5, Xbox One et Series X|S et PC.