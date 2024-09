- NHL 25 : Le nouveau mode Franchise

Publié le Lundi 23 septembre 2024 à 11:15:00 par Romain Cappelletti

La chaîne youtube d'EA Sports NHL a récemment partagé une vidéo Deep Dive sur le nouveau système de franchise du jeu.Pour rappel, NHL 25 est un jeu de simulation et de hockey sur glace, et tire directement son nom de l'organisme de la Ligue Nationale de Hockey (NHL en anglais).Dans le mode Franchise, le joueur devra gérer son équipe en recrutant de nouveaux joueurs, et en préparant les matchs et les tournois à venir.L'interface du mode Franchise de NHL 25 a été entièrement repensée pour optimiser le navigation et permettre aux joueurs d'accéder facilement aux informations importantes.Pour recruter de nouveaux joueurs dans leur équipe, les joueurs devront négocier des contrats, qui pourront avoir des clauses spécifiques, via un système de dialogue présenté comme un chat écrit (comme un échange de sms en sommes).Le nouveau système de Grudge Match permet de suivre l'historique des affrontements entre toutes les équipes dans tous les principaux modes en ligne et hors ligne. Il affichera les statistiques et les performances des joueurs lors des rencontres précédentes. Ces performances pourront d'ailleurs être accrues lors de matchs contre des équipes rivales, et les foules se souviendront des "héros" et des "méchants" des matchs précédents ce qui ajoutera à l'immersion.NHL 25 sortira le 27 septembre prochain, sur PS5 et Xbox Series.