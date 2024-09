- La demo de RPG Maker With est disponible sur Nintendo Switch

Publié le Lundi 23 septembre 2024 à 11:15:00 par Marie Vallée

La création a portée de tous

RPG Maker With est un logiciel qui permet aux utilisateurs de créer leurs propres RPG. Les jeux peuvent ensuite être mis en ligne et il est possible de jouer aux jeux des autres utilisateurs gratuitement avec RPG Maker With Player.Une demo gratuite est dès à présent disponible sur Switch et deux exemples de jeux sont accessibles.Un Wiki a aussi été publié afin d’expliquer les bases comme les éléments les plus avancés du logiciel. Il est fait pour être utilisé en complément pour pouvoir profiter pleinement des outils de création disponibles. De plus, le logiciel a été pensé pour être accessible aux débutants et propose une interface conviviale et des contrôles intuitifs.RPG Maker With est développé par Gotcha Gotcha Games et édité par NIS America. Il sortira le 11 octobre sur Switch et en 2025 sur PS4 et 5.