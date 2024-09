(PREVIEW) DRAGON BALL: Sparking ! ZERO : les premières impressions

Publié le Lundi 23 septembre 2024 à 11:30:00 par Romain Cappelletti

J’ai fait un kamehameha, c’était sympa

Mon niveau de jalousie dépasse les 9000 !Notre chère Marie a pu jouer au prochain jeu de la saga Dragon Ball, Dragon Ball : Sparkling ! Zero, qui, si on passe son titre à coucher dehors, m'émoustille plutôt pas mal.Avec ses environnements vastes et destructibles, et l'aspect cinématographique des attaques spéciales, ce nouveau jeu semble reprendre le flambeau de la série des Budokaï Tenkaichi. Mais ça, Marie ne vous le dira pas, parce qu'elle ne connait pas Dragon Ball !AAAAAH ! Krillin retiens moi ! Ça aurait dû être moi !!! *Deviens un Super Sayen*Bref, trêve de trivialité, voyons ce qu'en a pensé Marie (si elle n'a pas lu tout Dragon Ball la prochaine fois que je la vois, elle va m'entendre...)