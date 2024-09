The Godslaying Demon King : le Tome 1 bientôt dispo

Publié le Mardi 24 septembre 2024 à 09:30:00 par Romain Cappelletti

Slay

Apporté en France par les éditions Mana Books, The Godslaying Demon King est un nouveau manga de dark fantasy.Hairam, le plus puissant des démons, refuse d'offrir des sacrifices à son dieu. En guise de punition, ce dernier le tue purement et simplement. Mais Hairam reste un démon et, cinq siècles plus tard, il parvient à se réincarner en tant qu'humain. Il part alors en quête de vengeance, prêt à détruire le dieu démon une bonne fois pour toutes.C'est via un trailer animé qui reprend les trames du mange d'origine que Mana Books a annoncé la date de sortie du premier tome de The Godslaying Demon King, le 30 octobre prochain.