(TEST) Supermoves (PC)

Publié le Lundi 23 septembre 2024 à 12:00:00 par Romain Cappelletti

C’est ce qu’on appelle avoir la classe

Grâce à ce qu'elle a appris dans le jeu de parkour Supermoves, Stacy va pouvoir crâner à la récré.Elle m'a un peu montré ce qu'elle savait faire, et franchement, c'est impressionant. Surtout la jambe retournée et le nez cassé, je ne savais pas que ça faisait partie des figures officielles du Parkour. Mais ma partie préférée du circuit, c'était sans contestes le trajet en ambulance.Ça m'a un peu donné envie de m'y mettre, mais avec mon gros cul, pas sûr que j'ai un avenir dans la discipline. Quoi que je pourrai créer mes propres figures : le rebond stomacal pourrait faire son petit effet !Ah... ça donne envie de se remater le fameux épisode de The Office tout ça.