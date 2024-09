Global Farmer sortira en Early Access le 7 octobre

Publié le Mardi 24 septembre 2024 à 10:15:00 par Marie Vallée

Le Parthénon fait un super garage à tracteur

Global Farmer est un jeu de simulation de ferme dans lequel le joueur pourra construire son exploitation n’importe où sur Terre : dans un désert, devant la Tour Eiffel, sur une montagne... Des données d’OpenStreetMap ont été utilisés pour représenter les différents coins du monde. De véritables données géographiques ont aussi utilisée pour influencer la qualité des sols, les changements saisonniers et la viabilité des cultures en fonction des lieux. Contrairement à beaucoup d’autres jeux de ce type, Global Farmer se concentre plus sur l’aspect gestion de ferme que sur le maniement de véhicules. Le joueur devra gérer ses différents véhicules, engager des travailleurs, construire des bâtiments de ferme, gérer ses revenus et contrats, optimiser la rotation des cultures, élever des animaux… Le jeu propose aussi un Map Editor qui permet de modifier des cartes déjà existantes, de créer des environnements personnalisés et de partager ses créations sur le Steam Workshop.Global Farmer est développé par Thera Bytes et édité par Aerosoft. Il sortira en Early Acces sur PC via Steam le 7 octobre.