Hobby Horse : les premières images de gameplay

Publié le Mardi 24 septembre 2024 à 10:30:00 par Romain Cappelletti

La fin de la civilisation

On vous en parlait déjà la semaine dernière, mais pour rappel, le Hobby Horsing consiste à imiter les chevaux dans leurs activités équestres, et cela en s'aidant généralement d'un cheval-bâton.Ainsi, dans Hobby Horse, c'est exactement ce que vous allez faire. Personnalisez votre monture, et participez à des courses d'obstacles tout en maintenant votre élan pour marquer un maximum de points.Les circuits sont jalonnés de bonus qui vous permettront de gagner en vitesse ou de sauter plus haut pour améliorer vos performances.Vous pourrez aussi participer à des compétitions de Hobby Horsing et tenter de remporter des médailles en terminant des parcours plus difficiles et exigeants dans un temps donné.Bon, honnêtement, le concept du Hobby Horsing me laisse quelque peu perplexe... et le choix de commenter les performance des joueurs avec des pop-up "Bruh", 'Sigma", "Sheesh" ou encore "GOAT" n'est peut-être pas des plus avisés.Hobby Horse sortira prochainement sur PC via Steam , n'hésitez pas à y jeter un oeil. Ou hésitez. Franchement, faites ce que vous voulez.