Anarkade est désormais disponible

Publié le Mardi 24 septembre 2024 à 11:30:00 par Marie Vallée

La bagarre

Anarkade est un jeu de tir multijoueur au style retro dans lequel les joueurs se battent entre eux pour la victoire. Les parties se déroulent dans des arènes en 2D. Les joueurs devront sauter de plateforme en plateforme et utiliser l’environnement à leur avantage tout en évitants les pièges. Les joueurs pourront personnaliser leur avatar avec des accessoires et utiliser une sélection d’armes aléatoires : revolver, pistolet, couteaux, bombes… Il est possible de jouer en local comme en ligne et le jeu supporte le crossplay entre les différentes plateformes.Anarkade est développé par Pixelatom et édité par Blowfish Studios. Il est disponible sur Switch, PS4 et 5, Xbox One et Series X|S et PC via Steam et l’ Epic Game Store