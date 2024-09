Le Seigneur des Anneaux : Tales of the Shire sortira le 25 mars

Publié le Mardi 24 septembre 2024 à 11:15:00 par Marie Vallée

Tout plaquer pour devenir un Hobbit

Le Seigneur des Anneaux : Tales of the Shire est un jeu cozy dans lequel les joueurs vont pouvoir vivre leurs rêves de vie paisible en tant que Hobbit dans la Comté. Après avoir personnalisé son avatar de Hobbit, le joueur pourra s’installer dans le village de Lèzeau. Là il aura sa petite maison avec chambre, salon, garde-manger et cuisine. Le but des habitants de Lèzeau est d’inscrire leur village sur la carte de la Comté en tant que village officiel. Pour atteindre cet objectif il vous faudra développer des relations avec les autres personnages et quoi de mieux qu’un bon repas pour devenir ami. En suivant plusieurs étapes vous pourrez préparer des plats qui satisferont vos invités. Pour récupérer des ingrédients vous pouvez pêcher, vous promener dans les champs et forêt pour pratiquer la cueillete, cultiver des plantes dans votre propre jardin et commercer avec vos voisins. Les boutiques de Lèzeau vous permettront d’acheter des ingrédients, des objets décoratifs pour votre maison ou encore des articles pour votre garde-robe. Le Seigneur des Anneaux : Tales of the Shire est dévelopé par Weta Workshop et édité par Private Division. Il sortira sur PS5, Xbox Series X|S, Switch, Netflix Games et PC via Steam le 25 mars 2025.