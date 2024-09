Hell of an Office sort bientôt

Publié le Mardi 24 septembre 2024 à 11:00:00 par Romain Cappelletti

L'enfer du 9 to 5

Hell of an Office est un nouveau jeu de plateformes en 3D et à la première personne.Dans ce jeu orienté sur le speedrunning - et donc la vitesse - votre objectif sera d'échapper aux heures de boulot, même s'il vous faudra traverser l'enfer (littéralement) pour ça.Dans Hell of an Office, vous incarnez un employé cherchant à s'échapper de HellO, les bureaux les plus infernaux du monde ! Et pour cause, ils se situent directement aux enfers. Equipé de votre agrafeuse, parcourez les 100 niveaux répartis en 10 enfers différents et découvrez les secrets de HellO.Chaque niveau doit être accompli dans un temps limité, ou vous finirez comme Gollum dans le Seigneur des Anneaux, l'anneau étant ici une carrière dans le Stand-Up ou un poste de guitariste dans un groupe de rock médiocre.Hell of an Office sortira le 3 octobre prochain via Steam. Pour les plus impatients, le jeu est déjà disponible en accès anticipé.