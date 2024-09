Une demo pour Luma Island sera disponible au Steam Next Fest

Publié le Mardi 24 septembre 2024 à 11:45:00 par Marie Vallée

Ça a l’air très mignon

Luma Island est un jeu mêlant exploration, fabrication et mystères et qui peut se jouer seul ou en coopération avec d’autres personnes. Le joueur se retrouve sur la mystérieuse île de Luma qui cache de nombreux secrets anciens. Les joueurs devront gérer leurs ressources, maîtriser de nouvelles capacités, construire une maison et récupérer des Luma, des créatures qui possèdent leurs propres compétences et personnalité.Luma Island est un jeu de Feel Free Games. Il sera disponible sur Steam le 20 novembre et une demo sera disponible au Steam Next Fest qui aura lieu entre le 14 et le 21 octobre.