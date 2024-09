Tenet of the Spark sortira fin 2026

Publié le Mercredi 25 septembre 2024 à 09:30:00 par Marie Vallée

Un protagoniste qui joue avec le temps, ça me fait penser à un truc…

Tenet of the Spark est un jeu d’aventure cinématique dans lequel le joueur incarne Will, un boxeur, qui se bat contre des gangs et contre les fantômes de son passé. Il est aidé dans sa lutte par deux esprits de ses ancêtres : un héros viking et un guerrier aztèque. Le joueur pourra utiliser les pouvoirs des ancêtres et passer fluidement d’une temporalité à l’autre. Entre les bagarres, il devra explorer le monde qui l’entoure et résoudre des puzzles. L’esthétique urbaine et colorée du jeu puise ses inspirations dans les films Spider-Verse. Tenet of the Spark est le premier jeu de ROAR Games. Sa sortie est prévue sur PS5, Xbox Series X|S et PC pour fin 2026. Il peut déjà être mis en Liste de Souhaits sur Steam