- The Substance bientôt au cinéma

Publié le Mercredi 25 septembre 2024 à 10:45:00 par Romain Cappelletti

Je ne sors jamais sans makeup

The Substance, réalisé par Coralie Fargeat (Revenge, Beyond Blood), traite sans détours des complexes de l'apparence, de jeunesse, et des codes de la beauté, notamment féminine.Avez-vous déjà rêvé d’une meilleure version de vous-même ? Vous devriez essayer ce nouveau produit : THE SUBSTANCE.Il a changé ma vie. Il permet de générer une autre version de vous-même, plus jeune, plus belle, plus parfaite.Respectez les instructions :VOUS ACTIVEZ une seule foisVOUS STABILISEZ chaque jourVOUS PERMUTEZ tous les sept jours sans exception.Il suffit de partager le temps. C’est si simple, qu’est-ce qui pourrait mal tourner ?Au casting, vous pourrez notamment retrouver Demi Moore (One Crazy Summer, Corporate Animals), Margaret Qualley (Once Upon a Time in Hollywood, IO - Last on Earth), et Dennis Quaid (Innespace, The Day After Tomorrow).The Substance a gagné la palme du meilleur scénario au festival de Cannes 2024, et sortira au cinéma le 6 novembre prochain, alors si vous allez le voir, mettez-vous sur votre 31.