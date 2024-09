- Epic Mickey : Rebrushed est là

Publié le Mercredi 25 septembre 2024 à 10:00:00 par Romain Cappelletti

C'est ça qu'on appelle "refaire le portrait"

Epic Mickey : Rebrushed, c'est le remake signé Purple Lamp et THQ Nordic du célèbre de d'aventure et de plateformes en 3D, Epic Mickey.Initialement sorti sur Wii en 2010, ce qui ne nous rajeunit pas, Epic Mickey met en scène la souris emblématique de Disney dans une aventure encrée de magie.Ce remaster propose des graphismes remis aux goût du jour, ainsi que de nouveaux mouvements pour Mickey qui peut désormais dash, effectuer des charges au sol (ground pound), et sprinter. Modernisant à la fois l'environnement du jeu et son gameplay.Armé de de votre pinceau magique, incarnez Mickey dans son voyage au travers des terres désolées inspirées des différentes histoires de Disney, et croisez de nombreux personnages familiers.Epic Mickey : Rebrushed est déjà disponible sur Nintendo Switch, PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series.