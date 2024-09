- Beyond Galaxyland est désormais disponible

Publié le Mercredi 25 septembre 2024 à 10:30:00 par Marie Vallée

C’est 42 la réponse

Beyond Galaxyland est un RPG inspiré des films de science-fiction des années 80 et des RPG au tour par tour des années 90. On y suit l’histoire du lycéen Doug et de son cochon d’inde Boom Boom qui se retrouvent embarqués dans une épopée interplanétaire pour sauver le monde de l’apocalypse. Dans leurs aventures ils auront l’occasion de traverser des planètes et des environnements très variés : jungles, villes, déserts… Le jeu mélange plateforme, puzzle, combat au tour par tour, combats contre des boss et une mécanique de capture et d’invocation de créatures.Beyond Galaxyland est Développé par Sam Enright et édité par United Label. Il est dès à présent disponible sur PS4 et 5, Xbox One et Series X|S, Switch et PC via Steam