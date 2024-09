- Une date de sortie pour Monster Hunter Wilds

Publié le Mercredi 25 septembre 2024 à 11:45:00 par Marie Vallée

Parfait pour hiverner

Standard : jeu de base

Deluxe : jeu de base et Pack Deluxe qui inclut une variété de DLC cosmétiques tel que l’Armure spéciale du chasseur et des sets d’autocollants

Premium Deluxe : jeu de base, Pack Deluxe, un Bonus Premium disponible dès le lancement et des Packs DLC Cosmétiques qui viendront plus tard après la sortie

La date de sortie de Monster Hunter Wilds a été annoncée par Capcom avec un trailer lors de la présentation du Tokyo Game Show 2024 : ce sera pour le 28 février 2025. De nombreuses autres informations ont aussi été présentées pour l’occasion.L’Arkveld, le monstre au centre de l’histoire du jeu a été présenté pour la première fois. Il s’agit d’un monstre inédit que l’on pensait éteint et qui porte des ailes semblables à des chaînes. Ce « Spectre blanc » a attaqué le village de Nata, un jeune garçon sauvé par la Guilde des chasseurs. Pour mener l’enquête sur cette mystérieuse créature, la Guilde envoi plusieurs unités sur le terrain. L’unité Avis est composée d’Alma, de Gemma, du joueur et de son Palico et l’unité Astrum est composée d’Olivia, une chasseuse qui peut venir soutenir les joueurs, et de son Palico Athos, du biologiste Erik et de l’ingénieur Werner.L’environnement change au cours du jeu et les lieux évolueront en fonction des périodes d’Aridité, d’Intempéries et d’Abondance. En plus de l’environnement, ces changements modifieront les créatures qu’il est possible de rencontrer. Au cours de leur exploration, les joueurs pourront rencontrer une tribu locale de Lyniens connue sous le nom de Wudwuds qui a réussit à s’adapter à cet environnement en constante évolution.Deux nouveaux monstres peuvent aussi être aperçu dans la bande annonce. L’Uth Duna est un monstre léviathan qui se cache sous un voile d’eau et qui peut faire surface lors des intempéries de la Forêt écarlate. L’autre monstre est la nouvelle Wyverne de terre, le Quematrice, qui se trouve quant à lui dans les Plaines venteuses. Il pulvérise une substance inflammable qui s’enflamme à partir d’étincelles lorsqu’il frotte sa queue sur le sol.Monster Hunter Wilds sera disponible dans plusieurs éditions :Toutes les précommandes recevront en bonus le set d'armure spéciale de chasseur : « Chevalier de Guilde » et le talisman « Talisman d’espoir ». De plus, les précommandes effectuées sur le PlayStation Store incluront également un mini-artbook numérique.Monster Hunter Wilds est un jeu de Capcom. Il sortira le 28 février 2025 sur PS5, Xbox Series X|S et PC via Steam