- Le State of Play 2024 : que faut-il retenir ?

Publié le Mercredi 25 septembre 2024 à 11:30:00 par Romain Cappelletti

Assez peu de surprises

Le State of Play, c'est l'événement annuel dédié aux annonces des jeux Playstation. Pour celles et ceux qui l'auraient manqué le mardi 24 septembre au soir, pas de panique, on vous résume les grandes lignes.Les deux grosses annonces de ce State of Play 2024, c'est déjà la date de sortie du très attendu Monster Hunter Wilds, qui arrivera donc le 28 février 2025 !Mais aussi l'annonce de Ghost of Yôtei, la suite spirituelle de Ghost of Tsushima, attendu sur PS5 courant 2025.On a aussi eu droit à une nouvelle bande annonce de Dragon Age : The Veilguard, et à l'annonce de nouveaux jeux à licence :Alan Wake 2 fait aussi son retour avec la sortie le mois prochain de sa dernière extension : The Lake House.Un nouveau jeu signé Hironobu Sakaguchi, le créateur de Final Fantasy : Fantasian Neo Dimension arrive sur PS5 le 5 décembre prochain.Pour toutes les infos concernant le State of Play 2024, n'hésitez pas à visiter le blog de Playstation Sinon, vous pouvez toujours regardez la redifusion ci-dessous.