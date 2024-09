(TEST) EA Sports FC 25 (PC, PlayStation, Xbox, Nintendo Switch)

Publié le Mercredi 25 septembre 2024 à 12:00:00 par Romain Cappelletti

Le début du mieux ?

La grosse mise à jour annuelle de votre jeu de foot préférée est sortie !En tant que hater numéro 1 de jeux de sports, j'ai encore du mal à comprendre l'intérêt d'acheter chaque année le dernier opus en date, mais si ça fonctionne aussi bien, c'est qu'il doit y avoir de bonnes raisons.Dieu me préserve d'avoir à tester un jeu dont le titre comprend un date, c'est le boss de la rédac', Cedric, qui a posé ses mimines sur EA Sports FC 25.Il en a profité pour radoter un peu et se vanter de son expérience de vieux gamer, comme quoi il aurait joué à plus de jeux de foot que n'importe qui d'autre, alors que je suis persuadé que Kilyan et Titouan, respectivement 11 et 13 ans, le mettent à l'amende sur n'importe quel FIFA ou PES.Enfin, je ne vais pas trop m'étendre là-dessus, je risquerais d'avoir des problèmes.Lisez le test de EA Sports FC 25, ça fera plaisir au patron.