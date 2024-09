Fantasian Neo Dimension sortira le 5 décembre

Publié le Jeudi 26 septembre 2024 à 10:00:00 par Marie Vallée

Très jolies ces petites maquettes

Fantasian Neo Dimension est un RPG dans lequel le joueur incarne Leo et doit retrouver ses souvenirs et résoudre des énigmes posées par une étrange infection mécanique qui détruit son monde. Il s’agit de la version améliorée de Fantasian, sortit en 2021 sur Apple Arcade. Cette nouvelle version propose en autre des voix anglaises et japonaises, une nouvelle option de difficulté et un affichage en 4K pour les versions PS5, Xbox Series X|S et Steam. Le jeu propose une réinterprétation du système de combat au tour par tour et invite les joueurs à explorer un univers multidimensionnel composé de plus de 150 dioramas construits à la main.Fantasian Neo Dimension a été créé par le père de Final Fantasy : Hironobu Sakaguchi et le compositeur Nobuo Uematsu. Il est développé par Mistwalker Corporation et édité par Square Enix. Le jeu sortira en édition physique et numérique sur Switch et PS5 et en édition numérique sur PS4, Xbox Series X|S et PC via Steam le 5 décembre. Les précommandes offrent en bonus la Vibran Secret Stone, un joyau qui permet de gagner d’avantage d’EXP lors des combats.