(TEST) Megalopolis, la critique du film

Publié le Mercredi 25 septembre 2024 à 12:30:00 par Romain Cappelletti

OVNI antique

Marie s'est fait un petit plaisir en allant voir le dernier film réalisé par Francis Ford Coppola : Megalopolis.Un film qui traite donc de la vie et des scandales d'un agent de police un peu mégalomane, qui n'hésite pas à outrepasser son statut et à prendre des décisions cruciales sans l'aval de ses supérieurs.Un jour, alors qu'il entend l'annonce d'une prise d'otage dans une supérette, Jason Priesco va y voir son heure de gloire, et improviser sa propre version de Piège de Cristal. Cette opération clandestine prendra une tournure inattendue, qui marquera à jamais la vie de nombreuses personnes.D'après une histoire vraie.Comment ça je dis n'importe quoi ? Franchement, mon scénar tient la route !Enfin, Megalopolis, moi, je ne l'ai pas vu, alors si vous voulez en savoir plus, lisez l'avis de Marie.