Albatroz : une date de sortie

Publié le Jeudi 26 septembre 2024 à 09:45:00 par Romain Cappelletti

Une invitation au voyage

Albatroz, le nouveau jeu développé par Among Giants et édité par SOEDESCO, est un jeu de rôle, mais surtout de randonnée, en 3D.Dans Albatroz, le joueur incarne une jeune femme qui part en voyage sur les traces de son frère. Son voyage l'emmènera un peu partout dans le monde, chaque nouveau lieu étant accompagné de la découverte de nouveaux personnages, et de nouvelles cultures.Si le gameplay consiste essentiellement à marcher et se promener dans le décor, les joueurs devront tout de même utiliser différents équipements et items pour progresser et résister aux conditions climatiques, parfois extrêmes.Albatroz est un jeu à fort caractère narratif et contemplatif, porté par une direction et un style artistique assez uniques.Le jeu sortira le 1er novembre prochain, sur PC, PS5 et Xbox Series.