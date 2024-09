Une démo pour Little Big Adventure : Twinsen's Quest

Publié le Jeudi 26 septembre 2024 à 09:30:00 par Romain Cappelletti

Retour vers le passé !

Little Big Adventure est un jeu d'action-aventure initialement sorti en 1994 sur MS-DOS, puis sur PS1 en 1997.Je me souviens avoir vu le CD du jeu traîner chez ma mamie dans ma jeunesse, malheureusement je n'ai jamais pu y jouer.Et bien il sera bientôt temps de corriger cette erreur, puisque qu'un remake de ce jeu, culte à l'époque, sortira très bientôt !Intitulé Little Big Adventure : Twinsen's Quest, ce remake nous permettra de profiter à nouveau du jeu d'origine, avec des graphismes modernisés.L'histoire de Little Big Adventure se déroule sur une planète à deux soleils, sur laquelle quatre espèces vivaient en harmonie jusqu'au jour où le Dr Funfrock inventa le clonage et la téléportation, plongeant peu à peu les habitants sous sont contrôle.Dans la peau de Twinsen, le joueur incarne un citoyen modèle qui devient soudainement un fugitif pourchassé par les sbires du Dr Funfrock. Voyagez d'île en île à la recherche du réseau de rebelles, qui pourront peut-être vous aider à mettre fin au reigne de terreur du Dr Funfrock.Microids a récemment partagé une vidéo Making-Off de Little Big Adventure : Twinsen's Quest, qui traite des origines de ce projet, et des défis rencontrés pour moderniser le gameplay du jeu d'origine.Little Big Adventure : Twinsen's Quest sortira sur PC, PS4/5, Xbox One, Xbox Series et Nintndo Swtich le 14 novembre 2024, et une démo est déjà disponible sur Steam