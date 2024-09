Ravenswatch sort aujourd'hui

Publié le Jeudi 26 septembre 2024 à 10:15:00 par Romain Cappelletti

Après un accès anticipé ayant réuni près de 400.000 joueurs, Ravenswatch est dorénavant prêt à sortir en version 1.0.Ravenswatch est un roguelike d'action en vue de dessus, jouable seul ou en coopération jusqu'à 4 joueurs, dans un univers "dark fairytale".Les quatre personnages jouables sont très différents les uns des autres, et un cycle jour / nuit viendra modifier aussi bien le comprtement des ennemis que des personnages, demandant aux joueurs de bien réfléchir à leur progression s'ils veulent avoir une chance de venir à bout des trois niveaux du jeu.Dans Ravenswatch, les joueurs incarnent des héros déchus d'anciens contes et légendes, qui luttent contre le Cauchemard qui envahit et corrompt le monde de Rêverie.L'accès anticipé au jeu s'achèvera cette journée du 26 septembre 2024, pour laisser la place à la version complète du jeu - ou au moins la version 1.0 -, sur PC, PS4/5, Xbox One, Xbox Series, et Nintendo Switch.