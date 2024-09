(TEST) Asus ROG Zephyrus G16

Publié le Jeudi 26 septembre 2024 à 12:00:00 par Romain Cappelletti

2 pouces de différence

Et voilà ! Il fallait qu'on me fasse mentir !Vous vous souvenez quand j'ai dit que Cedric monopolisait le matos Hi-tech ? Et bien j'avais tort !En effet, aujourd'hui, c'est Théo qui nous transmet son test du nouveau pc portable Asus ROG Zephyrus G16.Après avoir testé le modèle G14 en juin, peut-être espère-t-il trouver des changements dans le 16 pouces ?Mais on te l'a dit Théo : ne t'inquiète pas, c'est pas la taille qui compte ! C'est le goût !Alors, le Asus ROG Zephyrus G16 a-t-il été au goût de Théo ? Pour le savoir, lisons ensemble le test.