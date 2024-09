Un nouveau trailer avec du gameplay pour Vestiges : Fallen Tribes

Publié le Jeudi 26 septembre 2024 à 11:30:00 par Marie Vallée

Fait soif

Vestiges : Fallen Tribes est un jeu de carte stratégique au tour par tour mêlé à un autobattler. L’histoire se déroule dans un univers de science-fiction tribal. La surexploitation du monde a fait de l’eau une ressource rare et les hommes se sont battus pour son contrôle, causant leur propre extinction. Les survivants ont inventé un jeu qui leur permet de gagner de l’eau pacifiquement en rejouant les batailles du passé. Le jeu propose ses scénarios à la difficulté progressive en mode solo et des compétitions et un classement des meilleurs joueurs pour le multijoueur. Vestiges : Fallen Tribes est un jeu de WanadevStudio. Il sortira en Early Access sur Steam le 3 octobre. Les joueurs auront accès à la composition de leurs decks, à des scénarios solos ainsi qu’au matchmaking public et privé. Le jeu sera compatible avec la VR dès sa sortie en Early Access.