Fae Farm arrivera sur PlayStation et Xbox le 22 octobre

Publié le Jeudi 26 septembre 2024 à 11:15:00 par Marie Vallée

Tout est mieux avec de la magie de toute façon

Fae Farm est un farming sim cozy se déroulant dans un univers remplit de magie. Les joueurs pourront s’occuper de leur ferme et de leurs animaux, rencontrer les habitants d’Azoria, récolter des ressources, décorer leur maison… Ils pourront aussi partir en exploration dans les profondeurs du monde pour y découvrir de la magie qui les aidera dans leur quête. Fae Farm est un jeu de Phoenix Labs. Il est déjà disponible sur Switch et PC via Steam et l’ Epic Games Store et sera disponible sur PS4 et 5 et Xbox Series X|S le 22 octobre. Les versions Standard et Deluxe ainsi que les DLC seront disponibles sur ces nouvelles consoles dès le lancement.