Des nouvelles de Gaucho of the Grassland

Publié le Jeudi 26 septembre 2024 à 10:45:00 par Marie Vallée

Tout plauqer pour être un cowboy qui joue de l'accordéon

Gaucho of the Grassland est un farming sim cozy dans lequel le joueur incarne un gaucho, un fermier Brésilien, qui a hérité d’une ferme. De nombreuses activités s’offrent à lui : reconstruire et restaurer la ferme, récupérer des ressources, fabriquer des outils, rencontrer et aider ses voisins, s’occuper d’animaux, pêcher, décorer sa maison, jouer de l’accordéon… Accompagné de son fidèle destrier et de son chien loyal, le joueur pourra explorer différents biomes qu’il faudra débloquer. Ces lieux pourront être explorés de jour comme de nuit et sous différentes météos. La faune et la flore que l’on y trouve sont inspirés de ce que l’on peut trouver dans les pampas. Lors de son exploration, le joueur pourra aussi faire des rencontres surnaturelles avec des créatures mythiques de la culture et du folklore Brésilien. Enfin, l’expérience est accompagnée par de la musique typique du sud du Brésil.Gaucho of the Grassland est un jeu d’Epopeia Games. Il sortira sur PC en 2025 et peut être sur Xbox, Switch, PS4 et PS5 plus tard. Une nouvelle démo sera disponible sur Steam en novembre.