Metro Awakening : la date, et les précommandes ouvertes

Publié le Jeudi 26 septembre 2024 à 10:30:00 par Romain Cappelletti

Metro en VR : crise cardiaque assurée

Enfin un nouvel épisode de Metro, une série de jeux post-apo adaptés des romans de Dmitry Glukhovsky.Ces jeux poussent très loin les curseurs de l'immersion et du réalisme, dans un univers hostile où le moindre pas en extérieur pourrait vous coûter la vie.La date de sortie de Metro Awakening a été annoncée il y a quelques jours, à l'occasion du State of Play Showcase de Sony.Metro Awakening sera donc un jeu en Réalité Virtuelle (VR), et disponible à partir du 7 novembre 2024 via PlayStation VR2, Meta Quest 2 et 3, et PC VR.Les précommandes sont déjà disponibles pour les éditions standard et deluxe sur PlayStation VR2, Meta Quest 2 et 3, et Steam VR.Notez que les détenteurs de l'édition deluxe auront accès au jeu en avance : dès le 5 novembre.La trame de Metro Awakening est un prequel à l'épisode Metro 2033. On y suit Serdar, un médecin à la recherche de sa femme. C'est au cours d'un voyage qui mettra à mal aussi bien sa santé physique que mentale que Serdar s'éveillera en tant que Khan. Un personnage légendaire et mystique, qui deviendra le guide spirituel de ceux qui habitent les profondeurs du métro.J'ai envie de dire, Lisan Al Gaib !