- Une date pour Synduality : Echo of Ada

Publié le Vendredi 27 septembre 2024 à 10:00:00 par Romain Cappelletti

Ça donnerait presque envie d'aller à la mine

Synduality : Echo of Ada, est le prochain jeu d'aventure à la 3e personne développé par Game Studio inc. et édité par Bandai Namco Entertainment.Ce titre est une adaptation en jeu vidéo de la série animée du même nom (que je ne connaissais pas).Dans cette aventure de science-fiction, les humains cohabitent avec l'intelligence artificielle sur la planète Amasia. Les joueurs incarnent un "Drifter", une sorte d'extracteur du futur, à la recherche de cristaux AR, une ressource rare et indispensable à la survie. A bord de leur véhicule CRADLECOFFIN, ils devront affronter les nombreux dangers qu'habrite la planète Amasia.Synduality est une aventure en solo, mais un mode joueurs contre joueurs est prévu.Si vous précommandez le jeu, vous aurez en cadeau un accès anticipé de 7 jours et une extension de 48h pour la prochaine session de tests, ainsi que des éléments cosmétiques tirés de la série d'animation originale.Synduality : Echo of Ada sera disponible à partir du 24 janvier 2025 sur PS5, Xbox Series et PC.