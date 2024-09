Final Fantasy Pixel Remaster enfin sur Xbox

Publié le Vendredi 27 septembre 2024 à 09:30:00 par Romain Cappelletti

Franchement, c'est cher...

La série Final Fantasy Pixel Remaster inclut les jeux Final Fantasy 1 à 6 et apporte à chacun des titres diverses améliorations, tout en restant fidèle au design rétro des jeux d'origine.Ces améliorations concernent essentiellement le confort de jeu, avec la possibilité d'alterner entre la bande son réarrangée et celle d'origine, ainsi qu'entre la police d'écriture par défaut ou une police pixel.Les joueurs auront aussi la possibilité de désactiver les combats aléatoires, et de régler un multiplicateur sur les points d'expériences accumulés, de 0 à 4.Les versions numériques des 6 jeux seront vendues séparément, ainsi que dans le lot Final Fantasy I - VI Bundle.Vous pouvez donc dès maintenant jouer aux jeux de la série Final Fantasy Pixel Remaster sur PC, PS4, Switch, Xbox Series, IOS et Android.En prime, les jeux Legends of Mana et Trials of Mana sont désormais disponibles sur PC et les consoles Xbox via le Xbox Game Pass.