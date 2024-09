- Un nouveau jeu de combat Bleach

Publié le Vendredi 27 septembre 2024 à 10:15:00 par Romain Cappelletti

Welcome to my Soul Society

Bleach est un manga japonais faisant partie du trio le plus populaire du Shonen Jump à l'époque : le Big Three.Ce nouveau jeu de combat adapté de la série d'animation Bleach, et sobrement intitulé Bleach Rebirth of Souls donnera l'occasion aux joueurs d'incarner les personnages de l'anime dans des combats à l'épée en 1 contre 1.La nouvelle bande-annonce invite les joueurs à découvrir de nouveaux personnages et de nouvelles formes, comme Ulqiorra et sa Résurrection Seconda Etapa, ou encore Ichigo dans sa forme Hollow complète, qui rejoignent la liste des personnages déjà annoncés : Ichigo Kurosaki, Riuka Kuchiki, Yoruichi Shihoin, Chad, et Kenpachi Zaraki.Bleach Rebirth of Souls est encore en développement, et devrait sortir au début de l'année prochaine sur PC, PS4/5 et Xbox Series.