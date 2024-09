- Les Fourmis : une vidéo de gameplay a été publiée

Publié le Vendredi 27 septembre 2024 à 10:30:00 par Marie Vallée

Plus c’est petit, plus c’est mignon (ou pas)

Edition Numérique Deluxe : jeu complet sur PC avec 3 jours d’accès anticipé, Artbook numérique, fonds d’écran exclusifs, bande originale à télécharger

Edition Limitée : jeu complet, SteelBook officiel, set de lithographies exclusives, artbook numérique, bande originale à télécharger

Les Fourmis est un jeu adapté du célèbre roman de Bernard Werber. En vue à la troisième personne, le joueur y incarne 103 683e, une fourmi dont la colonie est installée au cœur de la forêt de Fontainebleau. Le but est d’aider sa colonie à prospérer et pour cela exploration, stratégie en temps réel, affrontements et alliances avec la faune locale seront nécessaires. La narration se fait en rythme avec le passage des saisons. Le joueur sera amené à découvrir une forêt photoréaliste et à en rencontrer les autres habitants au cours de son périple. Une campagne solo et un mode multijoueur pour participer à des batailles en ligne seront disponibles.Les Fourmis est développé par Tower Five et édité par Microids. Il sortira le 7 novembre sur PS5 Xbox Series X|S et PC ( Steam Epic Games Store et GOG ). Deux éditions spéciales seront aussi disponibles :