- Kingdom Come: Deliverance II s'offre une nouvelle bande-annonce

Publié le Vendredi 6 décembre 2024 à 11:30:00 par Cedric Gasperini

Epique (et colegram)

Kingdom Com Deliverance II est la suite directe du premier opus, et reprend là où le premier opus s'est arrêté, pour peu que vous ayez terminé le jeu.... Le jeu est toujours développé par Warhorse studios.Il est attendu pour le 4 février 2025 sur PC, PS5 et Xbox Series.Deux nouvelles cartes, deux fois plus grandes que le premier volet, permettront de voyager dans la Bohème du XVe siècle et découvrir notamment la République Tchèque, avec le célèbre château de Trosky et la ville minière de Kuttenberg.Une nouvelle vidéo montre Henry de Skalice, bien décidé à venger ses parents assassinés. Pas facile dans un monde brutal où les alliances ont tôt fait de se transformer en trahisons.