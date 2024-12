- Legends of Awen: Rise of The Fianna, un RPG franÃ§ais

Publié le Vendredi 6 décembre 2024 à 11:20:00 par Cedric Gasperini

Ça va barder

Premier jeu du studio français Hawkswell, Legends of Awen: Rise of The Fianna est un RPG à la forte composante narrative. Il est prévu sur PC, via Steam , à une date non encore déterminée. Un Kickstarter - ou équivalent - devrait être lancé au premier trimestre de l'année 2025.Le jeu vous permet d'incarner Finn, un jeune homme possédant des pouvoirs surnaturels. Orphelin, il est alors recruté par les légendaires Fianna. Finn va devoir gravir les échelons pour en devenir le leader.L'histoire se déroule en des temps troublés, alors que le royaume de Tara est en proie à des conflits inernes et qu'une force chaotique s'éveille sous la terre...Finn va être accompagné, dans sa quête pour sauver son royaume, de cinq compagnons.Le jeu s'inspire des mythes celtiques et de la saga The Bard's tale, puisque la magie prend sa source dans les chansons des bardes.